Parco urbano concerto all’alba con l’orchestra sinfonica del Veneto

(Di lunedì 15 luglio 2024) La magia della musica al sorgere del sole. Ieri mattina, alle ore 6 al’Giorgio Bassani’, si è tenuto infatti l’evento. Sotto la direzione del maestro Marco Titotto,delè stata affiancata dai rinomati solisti ferraresi Carlo Bergamasco e Giovanni Bergamasco. Il programma musicale ha previsto l’esecuzione di due capolavori della musica classica:per pianoforte e orchestra in La minore opera 54 di Robert Schumann eper pianoforte e orchestra in Sol maggiore di Maurice Ravel. Questoha rappresentato un’opportunità unica per gli spettatori di salutare l’inizio della giornata accompagnati dalle melodie eterne di Schumann e Ravel, in una cornice naturale suggestiva come quella delBassani.