Obesità bambini appello Anief a parlamentari e governo per approvare due ore di educazione motoria in tutta la primaria

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ ancora allarme per i i livelli di sovrappeso edeiitaliani. Tre giovani su dieci risultano in eccesso di peso. Gli esperti sostengono che si tratterebbe di una condizione fisica quasi sempre dovuta alle cattive abitudini alimentari e soprattutto al mancato svolgimento di attività fisica. Uno degli ultimi Report nazionali sull’Italia presenta la percentuale più elevata (pari al 42%) di bimbi in sovrappeso od obesi nella fascia di età 5-9 anni, mentre si colloca al 4° posto nella classe di età 10-19 anni, con il 34,2% dei giovani con dei chili di troppo rispetto alla media. A questo proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volta spiegato che itra i 5 e i 17 anni dovrebbero svolgere non meno di un’ora al giorno di attività fisica, ma appena il 32,2% deilo fa.