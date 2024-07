Musetti-Sinner è un sogno ad occhi aperti | tifosi impazziti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024), l’insolita coppia azzurra fa sognare iitaliani: non sembra vero, c’è da impazzire. Non si è tinto d’azzurro, il cielo sopra Church Road. Lorenzonon è riuscito a contenere la furia di Novak Djokovic e Jasmine Paolini, nonostante un match esemplare, ha ceduto dopo tre set serratissimi alla spietata precisione di Barbora Krej?íková. Due dati di fatto che nulla tolgono, comunque, alla brillante impresa del battaglione nostrano in quel di Londra. Lorenzoha perso in semifinale a Wimbledon (LaPresse) – Ilveggente.itGrandiosa è stata la tennista toscana e maestoso è stato il magnifico Lorenzo, che sulle “ceneri” della semifinale a Wimbledon potrà costruire il secondo atto della sua carriera. Già sogna in grande, il prodigioso carrarino.