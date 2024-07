Malpensa intitolato a Berlusconi | flashmob del Pd a Palazzo Marino e alla Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – Non si ferma la protesta per l’intitolazione-lampo dell’aeroporto dia Silvio. Dopo le petizioni e le raccolte firme su piattaforme come Change.org (per citarne una), che non sono però bastate a impedire prima il via libera dato dall’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) e poi l’avallo definitivo del Ministero dei Trasporti, si sono aggiunti oggi iorganizzati dal Partito Democratico ae aLombardia. In piazza della Scala, questo pomeriggio, i consiglieri comunali di centrosinistra si sono radunati nel cortile delmunicipale poco prima dell'inizio della seduta del Consiglio. Al sit in ha aderito quasi tutta la maggioranza. I consiglieri si sono posizionati in piedi al centro del cortile tenendo in mando cartelli bianchi con scritto in nero “Aeroporto Milano” e poi i nomi di personaggi a cui potrebbe esserelo scalo in alternativa a