L’Albiceleste vince per la 16ª volta la Copa America

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’interista Lautaro Martinez decide la. Il conto aperto lasciato con la nazionale lo scorso Mondiale per via di una caviglia malconcia l’ha chiuso nella finale di Miami con il gol al 112’ che condanna la Colombia (1-0 d.t.s) ad una sconfitta che ferma la serie positiva a 28 partite, l’ultima proprio contro gli argentini. Il Toro interista segna da subentrato per la terzanel torneo e si guadagna il titolo di capocannoniere con 5 gol. In una serata iniziata con oltre un’ora di ritardo per via dei disordini al di fuori dell’Hard Rock Stadium, che hanno portato a risse e caos tra i tifosi, l’Argentina conquista la secondaconsecutiva, calando il tris di trofei in fila (in mezzo il Mondiale 2022) che vale un record assoluto per una sudna.