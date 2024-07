Jason Mewes capisce il silenzio di Ben Affleck dopo la crisi con Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Le voci sullamatrimoniale tra Bencontinuano a circolare, alimentate da una serie di eventi che hanno portato a molte speculazioni.la cancellazione del tour mondiale di JLo, la cantante è stata vista in vacanza senza suo marito, suscitando ulteriori dubbi sul futuro della coppia. Mentre il miglior amico di, Matt Damon, sembra essere vicino all’attore,ha rivelato di non aver ricevuto risposta alle sue e-mail da parte di, noto per il ruolo di Jay nei film di Kevin Smith, ha parlato con TMZ della sua esperienza di contatto conha ammesso di aver inviato diversi messaggi al suo ex co-protagonista, ma di non aver ricevuto risposta.