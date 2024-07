Il direttore di gara modenese Il fischietto Orlando alla ’Gothia’ È l’unico emiliano in Svezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) C’è anche un po’ della nostra provincia a Goteborg, in, dove ieri si è aperta l’edizione 2024 della Gothia Cup, l’evento calcistico giovanile considerato il più grande torneo internazionale giovanile del mondo con circa 1700 squadre provenienti da oltre 80 paesi: un vero mondiale del baby riconosciuto dFifa. Fra i dieci arbitri scelti dal Comitato organizzatore per dirigere le gare c’è anche Lorenzo Federico, 25ennedell’Aia di Modena che si è distinto in questa stagione nel campionato di Promozione.sarà anchearbitroromagnoloGothia, al fianco di colleghi che arrivano da Caltanissetta, Albenga, Termoli, Sassari, Castellammare di Stabia, Trento, Siena, Biella e Potenza, che si affiancheranno ai tanti colleghi provenienti da tutta Europa nell’ambito del progetto Erasmus arbitrale del 2024.