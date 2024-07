Governo forte con i deboli e debole con i forti a Bagnoli si coinvolgano i cittadini | proteste a Napoli per la visita di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mentre la presidente del Consiglioera all’interno dell’ex italsider diper siglare un protocollo d’intesa per la rigenerazione dell’ex sito industriale partenopeo, all’esterno più di cento persone hanno protestato sia per il mancato coinvolgimento della popolazione per un’opera attesa da circa 50 anni sia per le recenti politiche del, dai decreti sicurezza alle spese militari fino all’autonomia differenziata. “Subasta passerelle – dicono i manifestanti – sono anni che abbiamo visto sfilare governi di ogni tipo senza trovare mai soluzioni concrete. Oggi c’è la firma dell’ennesimo protocollo d’intesa senza coinvolgere la cittadinanza e ora ci viene anche impedito di manifestare la nostra sfiducia dopo anni di promesse mancate”.