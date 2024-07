Gaggioli brilla l’astro nascente Scatto trionfale nella Pisa-Volterra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Poker stagionale per ilnte allievo fiorentino William Lucianoa confermare il suo splendido periodo di forma. Dopo i due successi fuori dalla Toscana e la vittoriaclassifica finale della gara a tappe il Giro dei Tre Comuni a Ponsacco,ha vinto la 29ª edizione della-Memorial Ettore Stefanucci, una classica della categoria che si conclude dopo 10 km finali in salita.ha allungato a 3 km dal traguardo riuscendo a resistere al veloce ritorno di Tarallo e Cianti finitiscia, e che hanno occupato i due posti d’onore. Per il fiorentino che domani, martedì, sarà al Mugello nel Campionato Toscano a cronometro, un’altra vittoria di prestigio. Alla gara hanno preso il via da Navacchio 109 allievi di 27 società.