Ecco l' icona per accedere ai canali della tv digitale terrestre

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrarioCommissaria Elisa Giomi, un Regolamento volto ad assicurare l'immediata, agevole e chiara accessibilità dei contenutitelevisione, così come previsto dal Testo unico dei servizi media audiovisivi e dalla propria delibera n. 294/23/CONS. Elaborato a valle di un tavolo tecnico istituito ad hoc, al quale hanno partecipato le associazioni dei broadcaster e dei costruttori di apparati che hanno progressivamente avvicinato le rispettive posizioni, consentendo all'autorità di pervenire a soluzioni il più possibile condivise, il Regolamento definisce l', di seguito rappresentata, che funge da immediato punto di accesso aidele stabilisce che deve essere: • a disposizione degli utenti sulle home page di tutti i dispositivi idonei alla ricezione dei contenuti trasmessi su tale piattaforma; • di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella porzione di schermo in cui è posizionata; • identica su tutti i dispositivi e tutte le interfacce utente - elaborate al fine di consentirne la chiara e immediata visibilità.