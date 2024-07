Ccfs 76 milioni per un nuovo piano industriale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) RENDERE sempre di più il– il Consorzio cooperativo finanziario per lo sviluppo di Reggio Emilia – uno strumento per la crescita delle imprese cooperative. E per farlo farlo servono sia un mix di impieghi a breve termine che raggiunga una quota del 70% riservando il 30% al lungo termine, sia cedendo tutte le partecipazioni industriali del consorzio che non sono strettamente funzionali all’attività di erogazione del credito. Il bilancio 2023 è in linea con le aspettative e ilpoggia su un rinnovato e forte patto di fiducia tra i soci (sostenuto da Coop di consumatori, consorzio Conad e fondo mutualistico Coopfond) che con oltre 76di capitali freschi assicurano un importante riassetto dello stato patrimoniale.