Borsa apertura prudente per Milano giù le banche e il settore del lusso Spread a 133 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladiapre in calo dopo la pausa del fine settimana ma si riprende subito, arrivando in questo momento a +0,24% a quota a 34.401. Prudenti anche le altre borse europee, con cali che non raggiungono il punto percentuale. La peggiore è Parigi, che apre a -0,80%. Lotra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 133base, contro i 130della chiusura di venerdì scorso.in rosso Se la scorsa settimana è stata da ottovolante per laitaliana ed europee, con un calo iniziale per poi riprendersi a metà mattinata, oggi la ripresa è avvenuta subito:apre con un -0,3%, ma si riprende nel giro di poco e arrivando in questo momento a +0,24%. Un rialzo determinato principalmente da Saipem che, dopo essersi aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita da 500 milioni di dollari, oggi apre a 2,403 euro ad azione, registrando un aumento del 2,08%.