Basket | Team Usa vince ma non convince Australia ko

(Di lunedì 15 luglio 2024) Seconda partita e seconda vittoria delUsa di Steve Kerr verso le Olimpiadi di Parigi. La nazionale diamericana, ricca di stelle dell’Nba, ha battuto con molta più fatica del previsto l’per 98-92 in una gara esibizione giocata ad Abu Dhabi. Privi ancora dell’acciaccato Kevin Durant, gli statunitensi hanno avuto ancora in Anthony Edwards il suo miglior marcatore con 14 punti. Per l’, anche lei qualificata per le Olimpiadi, miglior marcatore Jock Landale con 20 punti.Usama non conko SportFace. .