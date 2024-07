Aeroporto di Malpensa dedicato a Silvio Berlusconi 9 comuni fanno ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)intitolato a, ma noveal TAR per aver preso la decisione senza essere consultati.intitolato a, novechiedonoal TAR- Photo Credits L’espresso.itNoveal TAR per non esser stati consultati circa la decisione di dedicare l’diall’ex Presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno 2023. I novesono Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. Come riporta AdnKronos, l’annuncio proviene daiaderenti al Cuv: consorzio urbanistico volontario. I novehanno contestato il fatto di non esser stati coinvolti nella scelta di intitolareall’ex Premier.