Volley l’Italia spreca cinque match-point e perde la finale contro la Francia | argento agli Europei U22

(Di domenica 14 luglio 2024)ha perso la tiratissimadegliUnder 22 dimaschile, andata in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Andata sotto per 0-2la, gli azzurri sono riusciti a ribaltare la contesa dominando il terzo parziale e imponendosi nella quarta frazione annullando ben quattronon consecutivi. Tie-break infuocato, i transalpini hanno duesul 12-14 ma gli azzurri li annullano e ai vantaggi si procurano benoccasioni per chiudere i conti, ma le falliscono e i Galletti ne approfittano per conquistare il titolo continentale di categoria. La nostra Nazionale non è riuscita a replicare il successo ottenuto due anni fa battendo proprio i Galletti nella sfida conclusiva, cedendo allacon il punteggio di 3-2 (25-19; 25-20; 14-25; 28-30; 22-20).