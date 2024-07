VIDEO – La UEFA omaggia il portiere | Buon compleanno Handanovic!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Oggi è ildi Samire l’Inter lo ha già celebrato a dovere sui propri social. Si aggiunge anche lacon unsu X. AUGURI! – Samirha oggi compiuto 40 anni. Il giocatore si è ritirato appena un anno fa e la sua ultima partita da tesserato dell’Inter è stata la finale di Champions League persa contro il Manchester City per 1-0. In quel caso fece panchina, come in gran parte della sua ultima stagione in cui ha perso il posto per André Onana ad ottobre. Laha pubblicato unsu X di una delle migliori parate dinella massima competizione europea., Samir Handanovi? ? #UCL pic.twitter.com/4B9pUywYNv — La(@comit) July 14, 2024 Questa parata risale al 2018, precisamente alla seconda gara della fase a gironi della Champions League in cui l’Inter vinse contro il PSV Eindhoven per 2-1.