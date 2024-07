Trump il primo ritratto del cecchino ucciso | un antifa di sinistra L’FBI | Voleva uccidere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è da poco atterrato a Newark, dopo essere rimasto ferito ad un orecchio nell’attacco di ieri sera durante un raduno elettorale in Pennsylvania. Lo riferisce l’emittente “Abc”, aggiungendo che l’ex presidente è tornato in New Jersey per riunire a sè la famiglia. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ovviamente. Alla fine ne uscirà con una ferita lieve alla sommità dell’orecchio destro, ma con un impulso ancor più marcato verso la vittoria alle presidenziali: l’iconica immagine dell’ex presidente col volto insanguino che, sulle sue gambe, alza il pugno al cielo è un segno di forza che ha monopolizzato i media e i social network mondiali, ponendo gli avversari politici sulla difensiva, a partire dal presidente Joe Biden, già in difficoltà in casa democratica, con tanti che gli chiedono di passare la mano.