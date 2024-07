Tour de France resta un’unica speranza a Vingegaard per provare a ribaltare la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) In due giorni, Jonasvede il sogno della tripletta aldefarsi sempre più rarefatto. Non partiva con i favori del pronostico dopo la tremenda caduta al Giro dei Paesi Baschi in aprile, ma con il passare dei giorni ha fatto capire a tutti di essere almeno in una condizione molto vicina alla migliore. Che sarebbe bastata con tutti, ma tranne che con Tadej Pogacar. Questo Tadej Pogacar. Sembrava poterci essere una Grande Boucle equilibrata dopo la frazione di Le Lorian. Quando la maglia gialla aveva attaccato e sembrava poter dare una bella botta alla, ma invece la reazione del danese è stata veemente, recuperando tutto il margine fino ad imporsi nello sprint ristretto. E quindi, dopo quel giorno, sembrava poterci essere davvero l’ennesima lotta tra i due grandi delle corse a tappe.