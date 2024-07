Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Tadej è stato troppo forte ma non ci arrendiamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Ci hanno provato sin dal mattino a ribaltare gli equilibri. Dopo la batosta di ieri non era facile riuscire a ribaltare la situazione e infatti a Plateau de Beille ènuovamentePogacar a trionfare.e la Visma Lease a Bike hanno dato tutto per mettere in difficoltà lo sloveno, ma devono accontentarsi nuovamente della seconda posizione, con il danese a 3’09” in classifica. Le parole del vincitore degli ultimi dueal traguardo: “semplicemente il piùoggi. Difficilmente posso essere deluso per oggi. La squadra ha fatto tutto quello che poteva e ha dato il massimo. Sulla salita finale ho pedalato con ottimi valori. Sono andato vicino alla mia migliore prestazione.davvero