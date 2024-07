Tanto impegno per prepararci davvero al meglio per il campionato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Partito Luperto l’Empoli ha bisogno di ritrovare certezze a livello di leader in campo e nello spogliatoio. Ciccio Caputo, capitano nella prima amichevole di venerdì, lo è sicuramente, ma anche Grassi (assente) e Nicolas Haas, l’altro capitano nella ripresa contro i dilettanti del Castelfiorentino United. Così come Giuseppe Pezzella (nella foto), che con le sue quasi 150 presenze in A è uno degli azzurri più esperti. "Ce ne sono tanti di leader", dice. Pezzella analizza la prima uscita sul campo della squadra. "Quando siamo in ritiro si fatica e si corre, ma sta andando bene. Queste prime partite servono soprattutto per mettere benzina, l’importante è arrivare pronti al". Pezzella poi si sofferma proprio sulle difficoltà della prossima Serie A.