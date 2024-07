Supercoppa europea | sfida da brividi per la Dea

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Sarà un ferragosto daper la Dea. L’Atalanta il 14 agosto si giocherà la. La squadra di Gasperini grazie al trionfo nella finale di Europa League (3-0 al Bayer Leverkusen) ha scritto la storia della Bergamo calcistica. La notte di Dublino del 22 maggio è una data epocale. Il prossimo appuntamento con la storia è a Varsavia. Gian Piero Gasperini il 14 agosto sfiderà Carlo Ancelotti. Il Real Madrid è una corazzata ma l’Atalanta rispetta tutti ma non teme nessuno. La Dea potrà giocare con la mente sgombera, senza pressioni, non ha nulla da perdere, semmai tutto da guadagnare. Il Gasp a Bergamo è un Re. Nona stagione con l’Atalanta, un ciclo lunghissimo. A Bergamo si lavora duro per la supercon il Real Madrid. In mezzo tre amichevoli con Az Alkmaar, St.