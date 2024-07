Scene di delirio furti e minacce Abbiamo paura a uscire di casa Un intero quartiere a Empoli chiede aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Il problema non è stato eliminato, si è solo spostato. Da quando è stata demolita la struttura sopraelevata del parcheggio multipiano della stazione, in via XI Febbraio, nelche comprende via Corticella II, zona Ecomedica, piazza Toscanini e vie limitrofe, non si vive più. A denunciarlo sono le stesse famiglie che ci abitano, le quali, dopo aver fatto più di una segnalazione alle forze dell’ordine, ora hanno scritto una lettera con l’intenzione di farla arrivare al sindaco Alessio Mantellassi. In questa zona, divisa dai binari della ferrovia, vicina alla campagna dove sono presenti un paio casolari abbandonati, da diversi anni i residenti convivono con un via vai continuo di persone senza fissa dimora alla ricerca di un alloggio di fortuna.