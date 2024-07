Sbalzato dalla sella Roberto Perboni muore a 31 anni a Misano frontale terribile tra il suo scooter e la macchina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) La comunità diAdriatico è stata sconvoltanotizia della morte di, un giovane di 31residente nella cittadina riminese. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 di ieri sera sulla strada provinciale che collegaa Cattolica.stava percorrendo la strada inal suoquando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro un’automobile. L’impatto è stato devastante e il 31enne è stato, finendo rovinosamente sull’asfalto. >> “Sono morti tutti”. Tragico incidente nella notte: l’auto sbanda e si schianta sul muro. I 4 amici di 19 e 21non ce l’hanno fatta I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.