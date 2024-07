Ondata di scorie nel lago Fermi gli aliscafi di Como Evacuata coppia di anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Tuffi in riva ale spiagge frequentatissime ieri, a poche ore dall’ultima coda di maltempo che ha causato nuovi problemi di allagamenti e un’di detriti scaricati nel Lario. Per questo la Navigazione Laghi non ha ancora revocato la sospensione del serviziosuldi, che potrebbe proseguire fino almeno a domani. Allo stesso tempo il servizio in alcuni scali potrebbe non essere garantito, mentre gli arrivi e le partenze davengono effettuati dal pontile numero 1, in attesa della totale normalizzazione. L’acqua è gradualmente scomparsa da piazza Cavour. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata riaperta anche la Lariana per Bellagio, i cui collegamenti con Lecco erano stati complicati da uno smottamento che si è abbattuto soprattutto all’altezza di Limonta, ma anche in altri punti.