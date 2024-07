Media Usa | L’attentatore di Trump aveva ordigni esplosivi all’interno della sua auto e a casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Thomas Matthew Crooks, il ventenne che ha sparato a Donalddurante il comizio,anche deglia bordosuae nella sua abitazione. È quanto riferiscono fonti delle forze dell’ordine a diversistatunitensi come Cnn, Wall Street Journal e New York Times. Mentre le indagini sono ancora in corso, la polizia ha ricevuto numerose segnalazioni di pacchi sospetti nei pressi del luogo in cui si è verificato l’attentato e sono stati inviati sul posto degli artificieri. Da quanto trapela, gli investigatori avrebbero rinvenuto materiale esplosivo nell’mobile del ventenne parcheggiata poco distante dal luogo del comizio. Un funzionario delle forze dell’ordine citato dalla Cnn ha spiegato che anchedelsono stati trovati diversi