Maxi furto in casa Zaccagni a Roma | rubati Rolex e gioielli di lusso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Bellaria Igea Marina, 14 luglio 2024 - Colpo grosso in. A rendere noto ilsubito dal calciatore della Lazio originario di Bellaria Igea Marina è stata la moglie dell’atleta, l’influencer napoletana Chiara Nasti, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Rapina alla villa di Baggio, l’ex campione: “La mia famiglia era in pericolo, ho reagito d’istinto” La coppia, che abita in zona Camilluccia nella Capitale, questo pomeriggio si è ritrovata di fronte a una scena spaventosa, con numerose scatole contenenti anche deie altri accessori edi, tutte riverse sul pavimento e svuotate dai malviventi. Non è ancora noto l’ammontare del valore della refurtiva sottratta al calciatore, anche se potrebbe essere di diverse decine di migliaia di euro.