Matteo Palmieri vince l’argento ai campionati di boxe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Il pugile 16enne, tesserato con la Canappa Boxing Club di Porto Recanati, si è laureato vice campione nazionale nella categoria dei 64 chili, durante iitaliani amatori "Gym", svolti a inizio mese in quel di Fermo., infatti, si era qualificato alla prestigiosa manifestazione dopo aver vinto nei mesi scorsi iregionali e poi quelli interregionali. E così nel torneo di Fermo è partito dai quarti di finale, per poi andare avanti in semifinale e cedere solo nella finalissima contro il suo avversario di turno, aggiudicandosi alla fine la medaglia d’argento. "Oltre a lui c’è da segnalare che un altro nostro tesserato, il 13enne Albert Chernouz, ha partecipato alla Coppa Italia disputata a fine maggio a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, nella categoria Allievi – spiega Walter Palombini, tecnico della Canappa Boxing Club –.