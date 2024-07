LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu subito in fuga Bulega e Redding inseguono a distanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 giri:molla la presa! 1:26.675 lascia altri 4 decimi a Razgatlioglu che ora ha 3 secondi di margine sul classe 1999. -15 giri: Bautista attacca Rea e lo passa prima del tornantino. Ora è sesto -15 giri: la situazione di Gara-2 vede saldamente al comando Razgatlioglu con 2.5 su, quindi Alex Lowes a 4.2 ea 4.7. -16 giri:risponde! 1:26.385, perde solo 6 centesimi da Razgatlioglu. La corsa per il primo posto non è conclusa! -17 giri: Locatelli rimane quinto ma accusa 2 secondi da, mentre Rea e Bautista si fanno minacciosi con Petrucci alle calcagna. -17 giri: Razgatlioglu ancora in 1:26.178 eora si trova a 2.1 secondi. Lowes esono a 3.5 e provano a non mollare la presa sull’italiano.