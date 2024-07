LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo Longo Borghini e Kopecky si giocheranno la maglia rosa in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.05 14.12 Ci avviciniamo al penultimo strappo di giornata, il dentello di Acquasanta. Adegeest si porta a 25? dalle tre battistrada. 14.10 Fisher-Black non è scappata via e rimane a tirare il gruppo, senza però ottenere alcun effetto almeno fino a questo momento. 14.08 Fisher-Black prova ad uscire via dal gruppo. Mossa da capire quella della neozelandese, a meno che non abbia ricevuto il via libera per attaccare senza badare ai bisogni didi rientrare sulle fuggitive. 14.07 Il gruppo si ferma,può esser contenta di questo scenario. 14.06 La neerlandese è scappata via.