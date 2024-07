La gufata di Southgate | La Spagna non è una preoccupazione così grande

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Manca sempre meno alla finale di Euro 2024 trae Inghilterra, che si giocherà questa sera alle 21. Alla vigilia del match, il commissario tecnico inglese Garethdurante la conferenza stampa di ieri potrebbe aver tirato lapeggiore per la propria nazionale.: «Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci» Il ct dell’Inghilterra ha iniziatola conferenza: «Tutti sono in forma, il che è fantastico, anche se non è insolito per una finale di coppa. Siamo entusiasti per la sfida. È chiaro che la squadra è migliorata nelle ultime settimane, ha dimostrato un carattere e una resilienza straordinari. È stato un privilegio lavorare con loro ogni giorno in allenamento, la squadra si è impegnata al massimo in ogni sessione, quindi è stato un ambiente fantastico in cui lavorare.