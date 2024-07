La crisi di Wwf Germania conti in rosso e licenziamenti in arrivo E per salvarsi si avvicina alle multinazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La divisione tedesca del Wwf, la seconda più grande all’interno della rete dell’organizzazione, è in. Il consiglio aziendale starebbe trattando da mesi a porte chiuse con la direzione la ristrutturazione e riduzione dei posti di lavoro. In una comunicazione interna, inviata ai dipendenti a fine giugno, si annuncia che per l’aumento dei costi e la sempre maggiore scarsità di risorse occorre “garantire la stabilità economica di Wwfnel breve termine”. Lo cita un’indagine di Wdr, Ndr e Sz secondo cui almeno 80 dei quasi 500 dipendenti perderanno l’impiego per poter garantire risparmi pari a 4,5 milioni di euro all’anno. Da oltre 60 anni il Wwf si promuove come difensore della Natura. L’organizzazione non governativa si finanzia in primo luogo con offerte e donazioni.