Incidente a Mirabella Eclano | morti Roy Anthony Ciampa Francesco Di Chiara Mattia Cimamera e Bilal Boussadra

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Strage del sabato sera in Irpinia dove hanno perso la vita quattro giovanissimi. Le vittime sono state identificate come RoyDi. Quest’ultimo era il più giovane del gruppo. Due di loro erano nati ad Ariano Irpino e gli altri due ad Avellino, con residenze a, Frigento, Sturno e Grottaminarda. Una Mercedes con a bordo quattro giovani avrebbe prima impattato contro altre due auto, poi si è schiantata contro il muro in cemento di una azienda lungo la strada Nazionale delle Puglie, nel territorio di. L’impatto non ha lasciato scampo ai quattro giovanissimi morti sul colpo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di