InCanto d’estate Tiromancino a S Venanzo

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono ia chiudere in bellezza la sedicesima edizione di ““, il Festival di musica d’autore organizzato dalla Pro Loco di Sancon direzione artistica di Filippo Pambianco. La band di Federico Zampaglione (nella foto) si esibirà stasera alle 22 nel parco di Villa Faina (biglietti su TicketOne), nell’ambito del tour estivo 2024 sull’onda del nuovo singolo “Puntofermo”, canzone tra le più ascoltate in radio e negli store digitali di questo periodo. Un pezzo che è una fotografia della realtà, "che è qualcosa di mutevole, gli scenari intorno a noi, siano essi affettivi, lavorativi o personali, cambiano di continuo e non è facile riuscire a mantenere un proprio equilibrio. Per questo è importantissima la ricerca di un punto fermo" racconta Zampaglione che in oltre 30 anni di carriera ha abituato il pubblico a un continuo passaggio tra canzoni (per ima anche per altri artisti italiani), libri (un romanzo diventato poi una sceneggiatura e un film), film (che negli anni lo hanno reso un regista molto apprezzato soprattutto nel mondo dell’horror) e concerti che lo vedono girare in tutta Italia.