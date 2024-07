Ho visto il lui della mia amica con un’altra donna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 luglio 2024) Siamo ferme al semaforo. Distrattamente giriamo lo sguardo e nella macchina accanto vediamo il ragazzonostra best friend insieme atipa. Si sorridono e si baciano con passione. D’impulso scattiamo una foto al traditore con la sua bella, poi il semaforo scatta, loro ripartono, noi pure ma nella testa ci frulla una incessante domanda: “Devo dirlo alla mia? O è meglio che stia zitta per capire prima cosa succede?” Come affrontare la situazione Non agire d’istinto Ci sono poche cose più imbarazzanti di quando, per caso, si scorge il compagno (fidanzato, marito: insomma, quello con cui si divide la vita) di una caracon. Indignate e furibonde, vorremmo avvisare subito l’e inviarle la foto in cui i due clandestini tubano come piccioncini in amore.