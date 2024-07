Golf | MacIntyre che rimonta! Dopo 25 anni uno scozzese vince lo Scottish Open Manassero 15

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Come un’ora, 5 buche, dalla 14 alla 18, cambiano l’intera storia di un torneo: emozioni riservate al solo. Robertè il primoda 25a questa parte, cioè da Colin Montgomerie, are lo. Un putt infinito alla 18, la palla che rotola, rallenta, ma fa l’ultimo giro che serve a dargli quel -13 di giornata e -18 totale capace di ribaltare completamente la situazione ed evitare il playoff al calar della sera al Renaissance Club di North Berwick. In particolare, è uno il colpo che cambia la giornata di. Anzi, un momento. Buca 16, colpo in rough, o meglio si potrebbe quasi dire nella giungla. Losi accorge, nell’approcciare una palla che non avrebbe fatto che una decina di metri, che sotto i suoi piedi c’è una parte di tubatura per l’irrigazione.