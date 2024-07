Gimbo Tamberi l’oro delle Marche Nuovo testimonial della Regione | A Parigi per sorprendere ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancona, 14 luglio 2024 – Saltapiù in alto,, e portaci lassù con te, a toccare il cielo. Il cielo di, il cielo. In fondo, dove vivono i sogni l’azzurro è sempre lo stesso, un colore come divisa. L’Italia, le Olimpiadi, l’asticellavita (“le sfide sono la cosa più bella che possa metterci davanti”), la terra del cuore, da Ancona a Pesaro e Macerata, e giù fino a Fermo, Ascoli e ai Sibillini che fanno a gara per toccare le stelle.sarà ilfino al 2026, il voltonel mondo (lo era già sui social). Anche qui, un predestinato. E chi meglio di lui? Marchigiano fin nel midollo – nato a Civitanova, anconetano doc, matrimonio a Pesaro con Chiara Bontempi –, ha vinto tutto e anche di più: campione olimpico di salto in alto a Tokyo, oro mondiale a Budapest, oro ai mondiali indoor, agli europei e agli europei indoor.