Carlos Alcaraz domina Djokovic | è doppietta Wimbledon-Roland Garros Perché oggi lui è il più forte ma Sinner è il più costante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Alla fine ha vinto il tennista che ha dimostrato di più in queste due settimane, quello che in tanti davano per favorito alla vigilia del torneo, quello che sta imparando a farsi trovare pronto quando arriva il grande appuntamento.trionfa aper il secondo anno consecutivo, mette in fila il secondo Slam in questo 2024 e sale a quota quattro ad appena 21 anni. Lo fa battendo Novakcome già era accaduto un anno fa, ma stavolta in manierante, senza discussioni, giocando su ritmi decisamente diversi.diventa il nono tennista nell’Era Open a difendere il titolo a Londra, nonché il tredicesimo a fare la prestigiosa. Niente da fare per un orgoglioso. Nole – alla prima finale di questo suo deludente 2024 – ha compiuto il miracolo di presentarsi all’ultimo atto adopo appena un mese dall’operazione subita al ginocchio, ma alla fine ha dovuto cedere a un avversario più in forma, più affamato e, in definitiva, più