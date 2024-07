Bombe israeliane su Gaza Strage al campo profughi Giallo sulla sorte del capo di Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV La guerra aè entrata ieri in una nuova fase quando l’aviazione israeliana ha polverizzato con cinqueda una tonnellata e ad alta precisione, un edificio a sud didove, secondo l’intelligence, poche ore prima era entrato Mohammad Deif, il comandante dell’ala militare die l’organizzatore delle stragi del 7 ottobre. Sopravvissuto a sette attentati, Deif rappresenta per Israele "un arciterrorista, un gatto dalle sette vite". Per i sostenitori di, acome in Cisgiordania, ‘Abu Khaled’ – questo il suo soprannome – è invece l’incarnazione vivente della lotta armata ad oltranza contro lo Stato ebraico. In serata il premier Benjamin Netanyahu ha detto alla stampa che "ancora non c’è certezza assoluta che Deif ed il suo vice Rafa Salameh siano stati neutralizzati".