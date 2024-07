Barbara Vitali il funerale della manager del Volo | due messe per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Bologna, 14 luglio 2024 - Una giornata di lutto, quella di domani, per le tante persone che daranno l'ultimo. La donna, che aveva compiuto 54 anni lo scorso 13 giugno,de Ile storica collaboratrice, nonché amica di Michele Torpedine, ha perso la vita nella serata di martedì. Lasi trovava all'ospedale Sant'Orsola dalla tarda serata di domenica quando la sua auto, una Fiat 500x, era rimasta coinvolta in un terribile incidente sulla ss64 Porrettana a Gaggio Montano, tra le frazioni di Marano e Silla.quella strada la faceva spessissimo per andare a trovare i genitori che vivono proprio sul territorio di Gaggio. Domenica, però, qualcosa è andato storto e un'auto, Renault Megane, che procedeva nella direzione opposta, è piombata sull'autoin un impatto frontale.