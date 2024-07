Autrice di Temptation Island spiffera tutto | cosa succede davvero dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) La nuova stagione dista tenendo incollati i telespettatori allo schermo. Una delle autrici svela un retroscena inedito. Lo scorso 27 giugno su Canale 5 è partita la dodicesima edizione di, uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico. Al timone ancora una volta c’è Filippo Bisciglia, che sta facendo registrare nuovamente numeri impressionanti. La stagione dovrebbe concludersi nel giro di una decina di giorni, con ogni probabilità il 25 luglio, ma pare che Mediaset stia già lavorando alla prossima per mandarla in onda a settembre. La dodicesima edizione diè partita lo scorso 25 giugno – notizie.com (foto IG @filippobisciglia)Basta dare un’occhiata ai dati per rendersi conto dell’incredibile fenomeno messo in piedi da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.