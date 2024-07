Attentato Trump chi è la vittima e come è stato ucciso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) La sparatoria durante il comizio di Donaldin Pennsylvania ha procurato una. Si tratta di un uomo che si trovava tra il pubblico. Il racconto di un testimone. Era insieme alla sua famiglia ad ascoltare le parole di Donald, ma il destino per lui aveva riservato qualcosa di diverso. La sparatoria è stata fatale. Nonostante i tentativi di salvarlo dei sanitari, le ferite riportate erano molto gravi e il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso. La polizia subito dopo l’– cityrumors.it – foto AnsaUna morte avvenuta davanti agli occhi dei suoi familiari, ancora sotto shock per quanto successo, e che chiede giustizia. L’unicadell’controera un semplice cittadino che si trovava tra il pubblico ad ascoltare le parole di Donaldin questo comizio in Pennsylvania.