Appartamento scoperchiato Crolla pavimento dello stenditoio Le famiglie restano fuori casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Continua l’emergenza per i condomini di viale Rimembranze 37. Intorno alle 20 di venerdì èto ildi un locale adibito a, alla sommità della loro palazzina di 3 piani. L’edificio si trova in un cortile privato in cui vi sono altri due condomini, che fortunatamente non hanno subito conseguenze. Il crollo ha coinvolto loe così il soffitto dell’al terzo piano, rimasto. Passando per la via, e alzando lo sguardo tra le chiome degli alberi, è facilmente visibile la zona del crollo: con un muro rimasto a metà, pezzi di ferro sporgenti e vari detriti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, come hanno accertato i vigili del fuoco e la polizia locale arrivati sul posto la sera stessa.