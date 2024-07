Alberto Picco un eroe nazionale e il fuoco dei vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 luglio 2024) contact-form Roma, 14 lug – Nero, tono acromatico dalla nulla luminosità. Assenza di colore che assorbe la luce, ma allo stesso tempo partenza per ogni possibile rinascita. Nera come la penna sul cappello d’alpino, neri come i particolari della bianca e amata maglia spezzina.aveva poco più diquella notte sul Monte Nero. Era il 16 giugno 1915 e la sua alba non sarebbe arrivata. Il primo capitano dello Spezianasceva nell’estremo levante ligure esattamente centrotrentanni fa. Predisposto alla pratica sportiva fin da giovanissimo praticò canottaggio, nuoto e ginnastica. Fu però il calcio a portarlo alla ribalta cittadina: il 20 novembre 1911 lo troviamo tra i fondatori dello Spezia Football Club. Consigliere e tesoriere, calciatore e capitano, sua è la prima rete nella storia delle aquile bianconere, segnata in un’amichevole giocata contro una squadra livornese.