Vinciguerra rientra al ’Bondavalli’ Vuole stupire dopo un anno di stop

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ il grande ritorno del Memorial Bondavalli in piazza San Prospero alla sua 27ª edizione. Ma è anche il rientro tra le corde del professionista Mattia, fresco di laurea in Scienze Motorie, fermo da una causa di un infortunio al ginocchio. Stasera con inizio alle 20,30 il pubblico reggiano tornerà a godere del grande pugilato nella piazza tradizionalmente associata al campionissimo reggiano Gino Bondavalli,che l’scorso si era dovuto spostare in piazza Fontanesi a causa del cantiere davanti ai leoni. Dieci match di pugili dilettanti, tra cui due campioni italiani in carica (Michel Vescovini e Giacomo Gitti) e un incontro professionistico, dove Mattia, 22 anni (4 match da professionista), incontrerà il giovane Muhamed Seferovic, 19 anni (7 match da professionista).