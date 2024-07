Tenta il colpo al Consorzio Grisù Ladro seriale finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Aveva scelto come bersaglio gli uffici delFactory. In poco tempo aveva racimolato un bottino di tutto rispetto: oltre duemila euro tra attrezzature tecnologiche e monetine estratte dai distributori di bevande. Sembrava andare tutto per il verso giusto. Solo non aveva calcolato l’allarme collegato alle telecamere di sorveglianza e al cellulare del presidente del, Alessandro Canella. Quando quest’ultimo si è presentato sul posto insieme ai carabinieri, si è trovato davanti una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: Cristiano Pavani, 53enne ferrarese noto per una serie di furti commessi in città. Prima l’uomo ha cercato di nascondersi tra gli alberi poi, una volta scoperto, hato maldestramente di negare.