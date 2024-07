Storia di Domenico | da Bari a Zurigo e Oxford per fondare la sua startup Qui contano i voti ma anche il saper lavorare in team

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Secondo i suoi calcoli,è stato l’unico studente del corso di laurea triennale al Politecnico diad ottenere la specialistica all’estero. A, infatti, c’erano molti studenti in arrivo da Milano e Torino. Nessuno dal Sud. “Questo mi ha fatto capire che nel Nord Italia è molto più comune per gli studenti che si laureano con 110 e lode proseguire gli studi all’estero per la loro formazione specialistica”.Campanaro è nato a, ha 30 anni ed è doctoral researcher in Ingegneria Aerospaziale presso l’Università di. Nella sua vita conta un Master all’Università di Cambridge e un exchange all’MIT di Boston: la rivista Forbes l’ha inserito tra gli Under 30 più interessanti per aver fondato unache ha l’obiettivo di far migliorare la conoscenza della lingua inglese.