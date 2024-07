Medico spacciatore al Sant' Orsola di Bologna | venduti 15 kg di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – La vendita di droga nell'area ospedaliera delè stata documentata dalle indagini ed è agli atti dell'inchiesta di Procura die carabinieri. Si tratta di una cessione di circa 15 chili dirisalente al 17 marzo 2022. Per questa vendita l’Arma e la Procura il 4 luglio hanno eseguito quattordici misure cautelari su un gruppo di spacciatori, in maggioranza albanesi: la banda era composta da 8 individui. Tra gli arrestati anche un, l'albanese Elton Isaj, che pare non fosse un dipendente dell'ospedale, fu cioèdi base a Monghidoro per meno di un mese. Ruolo che poi abbandonò all’improvviso Dell'episodio del marzo 2022 risponde in concorso con altri tre indagati. La cessione della droga è avvenuto a un cliente non identificato, tra i viali dell'ospedale, dopo che Isaj passò dall'ingresso di via Pizzardi, nel cortile tra due padiglioni.