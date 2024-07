LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini prova l’allungo sul Blockhaus Kopecky non perde la ruota

Leggi tutta la notizia su oasport

14.27 Il ritmo del gruppo maglia rosa non dà alcun problema ache rimane tranquillamente in scia a. 14.26 30? di margine per Bradbury, l'australiana ha oltre due minuti di distacco danella generale. 14.25 Bradbury ha già preso un ottimo margine sul gruppo maglia rosa. La Canyon//SRAM ha messo a segno il piano preparato ad inizio gara. 14.24 Parte a fionda Neve Bradbury, ancora molto attiva l'australiana in questa fase.sembra lasciar andar via l'atleta della Canyon//SRAM Racing. 14.24 Fisher-Black, Realini, Labous e Garcia si trovano a 20? dalle cinque battistrada. 14.22 Adesso èa tirare il gruppo di testa.