La caccia al titolo mondiale non è ancora finita

(Di sabato 13 luglio 2024) Bryan Danielson goes to All In. Si conferma particolarmente ghiotto di tornei (in precedenza fece suo l’Eliminator e arrivò in finale nel Grand Slam), e interessato a vincere quelche fin qui è stato una chimera. Dopo tutto aveva dichiarato un mese fa di riporre tutte le sue fiches su questa competizione in modo da garantirsi una opportunità d’oro per avvicinarsi alla cintura. Che è in mano a Swerve Strickland, finora protagonista di un regno di altissimo profilo e grandi difese. Qualcuno ha lamentato la sconfitta di Hangman Page. E’ vero, era previsto vincesse, almeno nelle idee di tutti. Era ritornato per distruggere tutti e magari finire la storia con Swerve, vincendo finalmente il feud che hanno iniziato tanto tempo fa.