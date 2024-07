La bellezza in bicicletta Quarta tappa la prima foratura e il gran finale con Nada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Che sceneggiatura, da Campobasso a Castel di Sangro, un po’ alla volta tutto è diventato più verde, sono comparsi i fiori sui balconi, gli alberi nelle piazze e nei viali, le fontane con l’acqua fresca, i fiumi e le cascatelle. Nel giro attraverso Civitanova del Sannio, panino mozzarella e pomodoro, siamo arrivati, dopo un salitone che dalla cima guarda il lago artificiale nato sbarrando il Trigno, a Pescolanciano, ottocento anime. E qui la, ladi questo viaggio nonostante le gomme nuove. Una spina nel copertone. Chiaramente il vostro cronista non ha le toppe ne la camera d’aria ma i caccia-copertoni si e gli amici pure. Avvisato non so da chi in dieci minuti è arrivato Antonio Gasbarro, papà narrante del mio Ambulatorio, originario della zona, promotore dellain questione, “sono a due chilometri, arrivo”.